Кишинёв, 25 октября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Политика президента Молдавии Майи Санду и её партии «Действие и солидарность» (Acțiune și Solidaritate, PAS) привела к тому, что за год резко выросли тарифы на газ и электричество. Об этом 25 октября заявил в своём телеграм-канале экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Он отметил, что после того, как его партия перестала быть правящей, тарифы на газ в республике выросли в шесть раз, а тарифы на электроэнергию могут вырасти в пять раз. Это неизбежно скажется на ситуации в стране.

«Это приведёт к финансовому краху делового сектора, государственных учреждений и большинства семей в Молдове, за исключением, возможно, баронов PAS», — написал Додон.

Экс-президент призвал Санду понять, насколько тяжело стало жить простым людям, покинуть пост, пока её не «вышвырнули». Он считает, что действующей власти нужно взять пример с британского экс-президента Лиз Трасс.

«Майя Санду и сеть PAS, возьмите пример с премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая ушла, когда поняла, что не справляется», — заявил Додон.