Санкт-Петербург, 25 октября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге после массовой драки в центре города задержали бывшего участника скандально известного телешоу «Дом-2» Руслана Перова, сообщил 25 октября корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах Северной столицы.

vk.com/clivpiter Хулиганы в центре Петербурга устроили драку (цитата группы «ВК» Дивный Питер)

По предварительным данным, массовая драка произошла у торгового комплекса «Невский центр» на Невском проспекте вечером в понедельник, 24 октября. Конфликт разгорелся из-за недвусмысленных намёков 30-летнего Перова и его друга юным горожанкам, за которых заступились их друзья.

На следующий день в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, что группа молодых людей начала драться у входа в торговый центр. Помимо ударов руками и ногами, отборной нецензурной брани одним из участников стычки было применено и травматическое оружие.

Заявлений в полицию по поводу случившегося, по данным источника, не поступало.