Москва, , 14:14 — REGNUM Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении противник силами батальонной тактической группы атаковал на узком фронте позиции российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Огнем российской артиллерии подразделениям ВСУ было нанесено поражение, в результате которого противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 30 военнослужащих киевского режима, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий российских войск за сутки уничтожено более 120 военнослужащих киевского режима, три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль.

На Николаево-Криворожском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно атаковал позиции наших войск в направлении населенных пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области. Все атаки отражены. В результате огневого поражения российских войск за сутки уничтожено до 130 военнослужащих киевского режима, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Новое, Двуречная Харьковской области, Константиновка Донецкой Народной Республики, Оленовка Николаевской области.

Также поражены: стоянка вертолетов в районе населенного пункта Александровка Донецкой Народной Республики, 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 182-х районах.

Уничтожены два склада вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Николаевской области.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Калуга Николаевской области сбит самолет МиГ-29 ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 киевских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Оборотновка, Калиновка, Владимировка Луганской Народной Республики, Колодезное Харьковской области, Садок, Александровка, Криничанка, Кучерское Херсонской области и Энергодар Запорожской области.

Кроме того, сбиты в воздухе семь снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч» в районах населенных пунктов Клапая, Отрадокаменка, Весёлое Херсонской области, Коломыйчиха Луганской Народной Республики, а также три американские противорадиолокационные ракеты «HARM» в районах населенных пунктов Петровка Луганской Народной Республики и Антоновка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 326 самолетов, 162 вертолета, 2339 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6046 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3525 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6758 единиц специальной военной автомобильной техники.