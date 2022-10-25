Магас, 25 октября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Ингушетии будет создан новый торговый объект — ярмарочный комплекс. Он станет круглогодичным и будет являться местом, где смогут приоберсти необходимые товары не только жители республики, но и туристы, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ярмарка

Заниматься возведением комплекса будет компания «Русские ярмарки». Её руководитель Ирина Дмитриенко рассказала о планах открыть его до конца 2023 года в городе Карабулаке. Под территорию ярмарки будет выделена площадь 4,5 гектара.

«Ярмарочный комплекс будет мультикультурным, где будут представлены торговые терема. <…> Также на территории комплекса будут рестораны, кафе, фудкорт, в общем, здесь люди смогут не только совершать покупки, но и отдохнуть с семьей», — заявила генеральный директор компании.

Она также отметила, что на постоянной основе на территории комплекса будут проводиться культурные, патриотические и познавательные мероприятия.