Самара, , 14:22 — REGNUM Еще один участок автодороги Отрадный — Богатое — Борское протяженностью 33 километра отремонтировали в Самарской области. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Автотрасса Rosavtodor.ru

Сообщается, что в 2022 году на км 39+000 — км 47+325 этой трассы специалисты выполнили уширение и усиление дорожной одежды, устройство двухслойного щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия.

Отмечается, что кроме этого были укреплены обочины, отремонтированы водопропускные трубы, а также места пересечений и примыканий. В соответствии с проектом было проведено оснащение всеми элементами для безопасной дороги.

Данная автодорога связывает населенные пункты нескольких муниципалитетов и входит в опорную сеть, по этой трассе проходят школьные маршруты и один из туристических маршрутов в Бузулукский бор.

Сообщается, что в составе этой автодороги были отремонтированы два моста (через овраг Ржавчик на км 44+416 и овраг на км 42+740). Работы проходили в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

Напомним, в 2020 году на этой автотрассе был капитально отремонтирован участок 14 км, км 14+000 — км 28+000, а в 2021 году рабочие отремонтировали 11 км, участок км 28+000-км 39+000.