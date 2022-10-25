Москва, 25 октября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Российская авиация сбила в районе населенного пункта Калуга Николаевской области самолет МиГ-29 ВСУ, сообщили 25 октября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России в Сирии

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Калуга Николаевской области сбит самолет МиГ-29 ВСУ», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, средствами ПВО было уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов Оборотновка, Калиновка, Владимировка Луганской Народной Республики, Колодезное Харьковской области, Садок, Александровка, Криничанка, Кучерское Херсонской области и Энергодар Запорожской области.

Также в воздухе сбиты семь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Смерч» в районах населенных пунктов Клапая, Отрадокаменка, Весёлое Херсонской области, Коломыйчиха Луганской Народной Республики, а также три американские противорадиолокационные ракеты HARM в районах населенных пунктов Петровка Луганской Народной Республики и Антоновка Херсонской области.