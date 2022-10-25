Козельск, Калужская область, 25 октября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Священнослужители Козельской епархии Калужской митрополии в рамках гуманитарно-миссионерской поездки в Луганскую Народную Республику посетили два местных госпиталя, в одном из которых исповедовались и причастились 60 участников специальной военной операции. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Козельской епархии.

kozelsk-eparhia.ru Священники из Козельска навестили раненых в госпиталях Луганска

В другом госпитале священнослужители по просьбе раненых бойцов отслужили заупокойную Литию за всех их погибших сослуживцев. Поездка калужских священников в госпиталя ЛНР показала огромную необходимость в первую очередь духовной поддержки и окормления защитников Отечества.

Ранее по благословению епископа Козельского и Людиновского Никиты на приходах Козельской епархии был организован сбор необходимых вещей для участников СВО (спортивных костюмов, обуви и др.), а также денежных средств. На эти средства были закуплены медикаменты, средства гигиены, молитвословы, нательные крестики, иконки и сладости.