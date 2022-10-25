Белгород, , 14:11 — REGNUM Корректировку в закон Белгородской области о выплатах к юбилеям свадеб планируют внести депутаты регионального парламента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября сообщили в пресс-службе облдумы.

Депутаты Белгородской областной думы Https://www.belduma.ru/

Из закона планируют исключить обязательное требование о регистрации брака на территории Белгородской области. Необходимость внесения корректировок показал мониторинг правоприменения нормативного акта. В облдуме поясняют — браки супругов, которые сейчас подпадают под действие закона, были заключены ещё в СССР, когда многие уезжали учиться или работать в другие регионы, играли там свадьбы, а затем возвращались на свою малую родину.

«Прожив и протрудившись почти всю жизнь в Белгородской области, такие граждане сейчас не имеют права на получение денежной выплаты к юбилею супружеской жизни по причине регистрации брака вне региона. Эту очевидную несправедливость предлагается устранить», — пояснил председатель регионального парламента Юрий Клепиков.

Нормы закона, в случае его принятия, будут иметь обратную силу и распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Как сообщало, юбилейные региональные выплаты получают супруги, прожившие вместе 50, 60 и 70 лет.