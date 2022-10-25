Москва,
25 октября 2022, 14:11 — REGNUM Обменный курс китайского юаня к доллару США находится на исторических минимумах, превышая 7,3 юаня за доллар. До такого низкого уровня юань не опускался даже в 2020 году во время наиболее острой фазы пандемии коронавируса, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
«И если за последние пять лет курс китайской нацвалюты колебался в рамках 6,2-7,2 юаня за доллар, не демонстрируя не сильного укрепления, ни сильного обвала, то с начала текущего года доллар по отношению к юаню уверенно рвётся наверх, а китайская валюта потеряла уже 14% стоимости.
Напомним, что 24 октября в КНР были опубликованы данные по динамике роста ВВП Китая в 3 квартале 2022 года, который вырос по сравнению с аналогичным кварталом 2021 года на 3,9%, превзойдя ожидания аналитиков глобальных инвестбанков.
Несмотря на сильные, на первый взгляд, данные по росту ВВП, нельзя не отметить, что эти темпы значительно отстают от целевого показателя темпов роста китайской экономики в 5-5,5% в год. Значит, ситуация в экономике объективно не благоприятствует укреплению курса юаня.
Неудивительно — политика «нулевой терпимости» к коронавирусу, проводимая властями КНР, предполагает введение локдаунов и достаточно жёстких ограничений для населения и бизнеса даже в случае не самой значительной угрозы распространения новых штаммов COVID-19. Соответственно, и об экономическом росте до уровня целевых показателей в КНР сейчас говорить не приходится.
Однако с учётом решений прошедшего недавно в Пекине XX съезда Коммунистической партии Китая, основным фактором экономического роста теперь должен стать, в дополнение к росту экспорта и инвестиций в основной капитал, ещё и внутренний спрос населения, а для этого КПК придётся приложить усилия, чтобы поднять реальные доходы населения.
Китай, ведущая экономика мира, по данным Всемирного банка, в 2021 году занимал только 80-е место в мире по показателю ВВП на душу населения (для сравнения: Россия находилась на 55-м месте). Значит, можно ожидать, что падение юаня долго не продлится — реальные доходы населения, как указала КПК, должны расти», — пояснила эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк Китая понизил средний обменный курс юаня до 7,1668 за один доллар.
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