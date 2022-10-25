Москва, , 14:11 — REGNUM Обменный курс китайского юаня к доллару США находится на исторических минимумах, превышая 7,3 юаня за доллар. До такого низкого уровня юань не опускался даже в 2020 году во время наиболее острой фазы пандемии коронавируса, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Китайские юани

«И если за последние пять лет курс китайской нацвалюты колебался в рамках 6,2-7,2 юаня за доллар, не демонстрируя не сильного укрепления, ни сильного обвала, то с начала текущего года доллар по отношению к юаню уверенно рвётся наверх, а китайская валюта потеряла уже 14% стоимости.

Напомним, что 24 октября в КНР были опубликованы данные по динамике роста ВВП Китая в 3 квартале 2022 года, который вырос по сравнению с аналогичным кварталом 2021 года на 3,9%, превзойдя ожидания аналитиков глобальных инвестбанков.

Несмотря на сильные, на первый взгляд, данные по росту ВВП, нельзя не отметить, что эти темпы значительно отстают от целевого показателя темпов роста китайской экономики в 5-5,5% в год. Значит, ситуация в экономике объективно не благоприятствует укреплению курса юаня.

Неудивительно — политика «нулевой терпимости» к коронавирусу, проводимая властями КНР, предполагает введение локдаунов и достаточно жёстких ограничений для населения и бизнеса даже в случае не самой значительной угрозы распространения новых штаммов COVID-19. Соответственно, и об экономическом росте до уровня целевых показателей в КНР сейчас говорить не приходится.

Однако с учётом решений прошедшего недавно в Пекине XX съезда Коммунистической партии Китая, основным фактором экономического роста теперь должен стать, в дополнение к росту экспорта и инвестиций в основной капитал, ещё и внутренний спрос населения, а для этого КПК придётся приложить усилия, чтобы поднять реальные доходы населения.

Китай, ведущая экономика мира, по данным Всемирного банка, в 2021 году занимал только 80-е место в мире по показателю ВВП на душу населения (для сравнения: Россия находилась на 55-м месте). Значит, можно ожидать, что падение юаня долго не продлится — реальные доходы населения, как указала КПК, должны расти», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк Китая понизил средний обменный курс юаня до 7,1668 за один доллар.

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