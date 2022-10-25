Москва, 25 октября 2022, 14:15 — REGNUM Подразделения ВСУ пытались атаковать позиции российских войск на купянском направлении, однако были отброшены и понесли потери. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 25 октября журналистам.

Специальная военная операция
Специальная военная операция
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Противник атаковал на узком фронте позиции российских войск силами батальонной тактической группы. Атака шла в направлении села Куземовка в ЛНР.

«Огнём российской артиллерии подразделениям ВСУ было нанесено поражение, в результате которого противник отброшен на исходные позиции», — заявил Конашенков.

По данным Минобороны, уничтожено свыше 30 киевских боевиков, а также танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.

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