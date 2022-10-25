Москва, , 14:15 — REGNUM Подразделения ВСУ пытались атаковать позиции российских войск на купянском направлении, однако были отброшены и понесли потери. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 25 октября журналистам.

Специальная военная операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Противник атаковал на узком фронте позиции российских войск силами батальонной тактической группы. Атака шла в направлении села Куземовка в ЛНР.

«Огнём российской артиллерии подразделениям ВСУ было нанесено поражение, в результате которого противник отброшен на исходные позиции», — заявил Конашенков.

По данным Минобороны, уничтожено свыше 30 киевских боевиков, а также танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.

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