Москва, 25 октября 2022, 14:09 — REGNUM Вооруженные силы России за сутки уничтожили два склада вооружения и боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике и Николаевской области, сообщили 25 октября в Министерстве обороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, видеозапись боевой работы военных самолётов Су-34 в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало 25 октября Минобороны России.
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