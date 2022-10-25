Москва, 25 октября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки уничтожили два склада вооружения и боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике и Николаевской области, сообщили 25 октября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Уничтожены два склада вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Николаевской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, видеозапись боевой работы военных самолётов Су-34 в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало 25 октября Минобороны России.

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