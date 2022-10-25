Хабаровск, 25 октября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Хабаровском крае за 9 месяцев года родилось 99 двоен, и 1 тройня, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Новорожденный ребёнок

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По специалистов, рождение такого количества близняшек, вероятно, связано с репродуктивными технологиями.

«99 двоен — это показатели выше среднего. В естественной репродукции двойни и тройни чаще всего рождаются, если к этому есть генетическая предрасположенность», — пояснила доктор медицинских наук, профессор Галина Чижова.

Всего на 1 октября в крае родилось более 9 тыс. малышей. Большинство из них (5000 детей) появились на свет в Хабаровске.

Чуть больше половины из новорождённых — мальчики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Карелия за девять месяцев 2022 года родилось 3,3 тыс детей, из них мальчиков на 122 младенца больше чем девочек.