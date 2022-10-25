Томск, 25 октября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Заместитель губернатор Томской области по социальной политике Алёна Левко уходит в отставку по собственному желанию с 1 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Томской области Алёна Левко

Глава региона Владимир Мазура уже принял отставку. По его словам, чиновник возвращается к научной деятельности.

«Спешить с назначением нового заместителя пока не буду. Когда приму решение — обязательно сообщу. Алёне Николаевне спасибо за совместную работу и удачи на новом месте», — написал он в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября после победы на губернаторских выборах Владимир Мазур утвердил Левко на своей должности. Контракт с ней был подписан на один год.

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