Тбилиси, 25 октября, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Грузинская оппозиция объясняет отсутствие информации о визите в Тбилиси лидера Азербайджана Ильхама Алиева у президента страны Саломе Зурабишвили разногласиями с премьером-минстром Ираклием Гарибашвили, сообщает 25 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Garibashvili.ge Ираклий Гарибашвили и Ильхам Алиев

Оппозиция считает, что во время личной встречи Гарибашвили хотел сказать Алиеву что-то такое, чего он не хотел слышать ни от кого другого. Кроме того, противники правительства считают, что отсутствие информации, предоставленной Зурабишвили, связано с ее недавними прозападными заявлениями.

У президента Грузии было желание встретиться со своим азербайджанским коллегой, но ей не разрешили сделать это не только отдельно, но и при встрече в расширенном составе.

«Грузинская мечта» и президент сейчас находятся на разных полюсах, и я считаю этот факт нарушением конституции в целом, потому что президент представляет внешнеполитические интересы страны. Я думаю, это связано с тем, что президент часто высказывала разные с правительством мнения, в том числе и по внешнеполитическим приоритетам», — заявила Хатия Деканоидзе, одна из лидеров оппозиционного «Единого национального движения».

Напомним, что Ильхам Алиев прибывший в Тбилиси 25 октября, провёл встречу с Ираклием Гарибашвили и, не встретившись с Саломе Зурабишвили, отбыл из Грузии.