Москва, 25 октября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Российские войска на краснолиманском направлении уничтожили за сутки более 120 киевских боевиков. Об этом 25 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«На краснолиманском направлении в результате активных действий российских войск за сутки уничтожено более 120 [киевских] военнослужащих», — сказал Конашенков.

Он добавил, что также уничтожены три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортёр, три пикапа и один автомобиль.