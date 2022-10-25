Рига, , 14:05 — REGNUM

Полиция (сс) Daniel Aguilar

С 2010 года в сфере внутренних дел Латвии после закрытия Полицейской академии не было своего специализированного ВУЗа, теперь ситуацию решено исправить. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv со ссылкой на действующего министра внутренних дел Кристапа Эклонса.

Создание Академии внутренней безопасности (IDA) исправит ошибку, допущенную при ликвидации Полицейской академии, заявил министр. Он напомнил, что подобные заведения имеются в большинстве стран Европейского Союза.

По его словам, Академия внутренней безопасности позволит восстановить подготовку специалистов на другом уровне с привлечением лучших педагогов. Учеников академия может принять уже первого сентября 2023 года.

По данным издания, прежняя Полицейская академия Латвии была закрыта из-за недостаточного финансирования.