Вашингтон, 25 октября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Вашингтон имеет тесные отношения с Киевом, поэтому представитель Госдепартамента США Нед Прайс предпочитает положиться на позицию киевского режима, если он решает ввести какие-либо санкции. Об этом он заявил 24 октября на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

Прайс ответил на вопросы журналистов, касающиеся введения Киевом санкций против членов семьи и окружения самого крупного бизнесмена в Грузии, основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Представитель Госдепа добавил, что Вашингтон также приветствует курс евроинтеграции Тбилиси.

«Мы хотим работать с Грузией на её пути и в её более широких европейских устремлениях», — сказал Прайс.

Он подчеркнул, что грузинские власти проводят реформы по рекомендациям Евросоюза.

Напомним, Киев обвиняет Иванишвили в сотрудничестве с российским бизнесом и помощи обойти санкции. В санкционный список киевский режим включил жену Иванишивили Кетеван Хараидзе, его брата Александра Иванишвили, а также двоюроднго брата Учу Мамацашвили с сыном Тате Мамацашвили. Кроме того, санкции ввели против российского бизнесмена грузинского происхождения Давида Якобашвили.