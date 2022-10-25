Вашингтон, , 14:04 — REGNUM Пресс-служба Белого дома раскритиковала лидера Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана 24 октября в связи с его насмешками в адрес 79-летнего президента США Джо Байдена, сообщает New York Post.

Мухаммед бин Салман kremlin.ru

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники написала, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман часто критикует Байдена и ставит под сомнение умственные способности главы Американского государства.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер первоначально отметила, что у нее »нет никаких комментариев по этому поводу», однако впоследствии изменила свою позицию.

«Вообще-то, позвольте мне сказать кое-что о вашем первом вопросе», — сказала она, обращаясь к журналисту. — Я не буду комментировать, знаете ли, какие-то нелепые заявления. Я не собираюсь это комментировать.