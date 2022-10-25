Москва, 25 октября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В ближайшие три года на лизинг авиационных судов будут выделены 500 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на встрече с фракцией СРЗП в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Предусмотрены в трехлетку деньги Фонда национального благосостояния в сумме 500 млрд рублей на лизинговые схемы закупок наших новых авиационных судов. Это Superjet, это и МС-21, это и наши новые двигатели ПД-14 и ПД-8 для этих судов», — сказал министр.

По его словам, предусмотрены и средства на субсидирование процентных ставок для предприятий Объединенной авиастроительной корпорации. Свыше 100 млрд рублей, добавил Силуанов, будет выделено из ФНБ России на лизинговые схемы в сфере судостроения.

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