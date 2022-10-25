Москва, , 14:04 — REGNUM Оснований опасаться, что Турция может злоупотребить доминирующим положением на рынке газа, нет. Об этом сегодня, 25 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Газ Gazprom.ru

«Это понимают и наши турецкие партнеры, это понимаем и мы, поэтому здесь мы никаких оснований для такой обеспокоенности не видим», — уточнил Песков,

По его словам, Россия и Турция знают, что на газовом рынке есть мировая конъюнктура, никто не собирается выходить за грани разумного.

Как сообщало ИА REGNUM, вопросы, связанные с поставками газа из России в Турцию, находятся на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также: Песков: детали создания газового хаба с Турцией прорабатываются