Каракас, , 14:03 — REGNUM Население Венесуэлы в своих политических взглядах отдает предпочтение президенту Николасу Мадуро и Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV). Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на исследование, проведенное компанией Hinterlaces.

Николас Мадуро Twitter.comNicolasMaduro

Опрос охватил выборку в 1200 человек и также выявил недоверие опрошенных к оппозиции.

Глава компании Оскар Шемель сообщил, что 56% населения верят, что глава венесуэльского государства — единственный, кто может решить проблемы страны. При этом 43% населения считают наоборот.

Говоря о PSUV, специалист отметил, что эта политическая сила по-прежнему имеет наибольшее число сторонников в стране — 35%.

Венесуэльские оппозиционные организации получили более низкие проценты: партия «Демократическое действие» — 4%, «Комитет независимой политической организации избирателей» — 1%, а «За справедливость» — 2%.

Согласно опросам, 70% заявили, что не доверяют возможному оппозиционному правительству в Венесуэле.