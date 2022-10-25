Москва, 25 октября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Восемь университетов Дальнего Востока стали получателями грантов по специальному треку государственной программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты».

Government.ru Дмитрий Чернышенко

«Программы вузов-победителей охватывают практически все отрасли экономики — от сельского хозяйства до инженерных и медицинских направлений. Они нацелены на выполнение задач, поставленных президентом — достижение технологического суверенитета и обеспечение экономической безопасности страны. И, что особенно важно, в реализацию программ развития вовлечены представители реального сектора экономики», — цитирует пресс-служба Минобрнауки вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В число победителей вошли два вуза из Приморского края, два — из Амурской области, один из Якутии, из Бурятии, Хабаровского и Камчатского краев. Это Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского», Тихоокеанский государственный медицинский университет, Арктический государственный институт культуры и искусств, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова, Дальневосточный государственный аграрный университет, Дальневосточная государственная академия физической культуры, Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга и Благовещенский государственный педагогический университет.

В 2022 году каждый вуз-победитель специального трека получит господдержку в размере 71 млн 250 тыс. рублей. Всего до 2024 года включительно на развитие восьми университетов будет направлено 5,77 млрд рублей. Средства пойдут на поддержку преподавателей и студентов, развитие академической мобильности, обновление материально-технической базы, в том числе приобретение нового учебно-лабораторного оборудования, отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков.