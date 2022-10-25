Москва, , 14:02 — REGNUM С 28 по 31 октября в Москве в выставочном центре «Гостиный двор» пройдет финал национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который проходит благодаря национальному проекту «Образование». В этом году Национальный чемпионат «Абилимпикс» состоится под девизом «Вместе — сильнее».

Конкурс организуется для трех категорий участников: школьники, студенты и специалисты. Всего в Национальном чемпионате примут участие 1126 участников.

«Чемпионат «Абилимпикс» мотивирует людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на самореализацию, повышение уровня профессионального мастерства и установление жизненных целей», — рассказал заместитель министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов по итогам подготовительного этапа.

Местом проведения Национального чемпионата «Абилимпикс» в 2022 году станет выставочный центр «Гостиный двор». Здесь пройдут соревнования по 29 компетенциям. Конкурс по 11 компетенциям пройдет на дополнительных площадках. Так, Московский колледж бизнес-технологий примет соревнования в компетенциях «Предпринимательство», «Обработка текста», «Социальная работа», «Переводчик», «Вязание крючком», «Вязание спицами». Технологический колледж №21 станет базой для компетенций «Резьба по дереву», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Сварочные технологии». Образовательный комплекс «Юго-Запад» примет компетенцию «Швея», а образовательный комплекс градостроительства «Столица» — компетенцию «Малярное дело».

В 2022 году Национальный чемпионат «Абилимпикс» проходит в двух форматах. В сентябре состоялись соревнования в очно-дистанционной форме, в которых были определены чемпионы и призеры по 39 дополнительным компетенциям. В октябре станут известны имена остальных победителей в 40 основных компетенциях по восьми направлениям: информационные технологии, сфера услуг, питание, медицина, промышленность, декоративное искусство, творчество, экономика и финансы.

Вопросы профессионального самоопределения, занятости, трудоустройства участников станут темой в рамках деловой программы Национального чемпионата. Участники смогут рассмотреть лучшие региональные практики по теме трудоустройства. Для людей с инвалидностью состоятся выступления в стиле TED от инклюзивных мотиваторов и лидеров мнений, а также послов чемпионата и победителей конкурсов предыдущих лет. Предусмотрена и молодежная часть. В этом году молодежные советы движения созданы во всех регионах страны. В рамках мероприятия также состоится Всероссийская конференция по инклюзивному образованию. При формировании мероприятий деловой программы учтены предложения организаций, входящих в состав Координационного совета, членов рабочей группы и партнеров-работодателей.

В России конкурсы «Абилимпикс» проходят с 2015 года. За это время чемпионатное движение «Абилимпикс» показало себя эффективной моделью комплексной профессиональной реабилитации, которое включило все ее этапы, а также стало важнейшим инструментом формирования единого инклюзивного образовательного пространства, доступного для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. За время существования движения более 72 тысяч конкурсантов всех возрастов смогли не только продемонстрировать профессиональное мастерство и навыки, но и найти свое призвание.

Государство уделяет большое внимание особым потребностям людей с ограниченными возможностями, в том числе благодаря нацпроекту «Образование» модернизируются коррекционные школы. В социальных сетях национальных проектов России можно посмотреть серию «Безбарьерная среда» ток-шоу «Снова в школу?!». В трёх раундах звучат ответы на вопросы: Инклюзия или коррекционные школы? Достаточно ли высок уровень образования в коррекционных школах? Обладают ли учителя и педагоги достаточными навыками и компетенциями? Какие есть возможности реализовать себя у детей с ограниченными возможностями здоровья?

В конце сентября прошел подготовительный (отборочный) этап Национального чемпионата в очно-дистанционном формате. В нем приняли участие 2962 конкурсанта из 84 регионов страны. Из них 1039 школьников, 1579 студентов и 344 специалиста. В ходе Подготовительного этапа были определены 608 победителей и призеров Национального чемпионата в 39 дополнительных компетенциях. В нем также определены 388 участников по 40 основным компетенциям, соревнования по которым состоятся в Москве. Всего в Национальном чемпионате примут участие 1126 участников по основным компетенциям в трех категориях: 399 школьников, 411 студентов, 316 специалистов. Конкурс будет проведен также и в малочисленных категориях — в компетенции зарегистрировано менее пяти человек.

Параллельно с Национальным чемпионатом «Абилимпикс» с 27 по 31 октября состоится Технологический фестиваль, в котором примет участие Национальная сборная «Абилимпикс» Россия и представители зарубежных стран. Участники пройдут обучающий курс по проектной деятельности объемом 18 часов с двумя практическими кейсами. По итогам мероприятия сформированные команды проведут презентацию своего проекта.

Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Оператором чемпионатного движения «Абилимпикс» в России является Национальный центр «Абилимпикс», созданный на базе ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования».