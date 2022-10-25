Москва, 25 октября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. У газопроводной системы «Турецкий поток» есть серьёзный потенциал к расширению в случае необходимости. Об этом 25 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток»

«С Турцией нас связывает сейчас фактически одна из крупнейших газопроводных систем — «Турецкий поток», которая имеет серьёзный потенциал к расширению при необходимости», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна превращается в крупный газовый хаб.