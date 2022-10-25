Рига, 25 октября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Хотя общих мощностей электроснабжения на предстоящую зиму в Скандинавии и странах Прибалтики достаточно, их резерв невелик, поэтому нельзя исключить, что в случае крайней необходимости могут быть введены ограничения на потребление электроэнергии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Об этом говорится в сообщении государственной энергосетевой фирмы Латвии Augstsprieguma tikls.

Сообщается, что в рамках подготовки к зиме операторы системы электропередачи провели совместный анализ ресурсов электроснабжения в регионе. Признано, что предстоящая зима станет одной из самых сложных за последние годы из–за неблагоприятной конъюнктуры на европейских энергетических рынках.

Военные действия на территории б. УССР негативно влияют на рынки электроэнергии, газа и угля, так как из–за санкций, введенных государствами ЕС, импорт энергоресурсов из России сокращен или прекращен, а в результате летней засухи запасы воды в водохранилищах европейских ГЭС меньше, чем обычно накануне зимнего сезона.

Подчеркивается, что ограничения на поставки могут быть введены только в случае крайней необходимости. «Поэтому потребителям полезно по возможности снижать свое потребление в периоды высоких цен, что также повысит доступность имеющихся мощностей», — заявляет Augstsprieguma tikls.