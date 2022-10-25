Москва, , 14:06 — REGNUM Вопросами обмена Кремль не занимается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова о возможном обмене директора запорожского завода «Мотор Сич» на военнослужащих ВСУ.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее советник главы офиса В. Зеленского Михаил Подоляк заявил, что директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, которого Киев обвиняет в «коллаборационизме», могут обменять на попавших в плен к российским войскам киевских боевиков.

Отвечая на вопрос о возможности такого обмена, Песков призвал оставить эту работу тем, кто ей занимается.

«Мы не занимаемся вопросами обменов. И насколько мы знаем, также вопросами обменов не занимается Подоляк», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Шевченковский районный суд Киева арестовал на 60 суток Богуслаева и директора департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сич» Олега Дзюбу. Их обоих СБУ подозревает в коллаборационной деятельности и в «пособничестве государству-агрессору».

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