Москва, 25 октября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Вопросами обмена Кремль не занимается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова о возможном обмене директора запорожского завода «Мотор Сич» на военнослужащих ВСУ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ранее советник главы офиса В. Зеленского Михаил Подоляк заявил, что директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, которого Киев обвиняет в «коллаборационизме», могут обменять на попавших в плен к российским войскам киевских боевиков.

Отвечая на вопрос о возможности такого обмена, Песков призвал оставить эту работу тем, кто ей занимается.

«Мы не занимаемся вопросами обменов. И насколько мы знаем, также вопросами обменов не занимается Подоляк», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Шевченковский районный суд Киева арестовал на 60 суток Богуслаева и директора департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сич» Олега Дзюбу. Их обоих СБУ подозревает в коллаборационной деятельности и в «пособничестве государству-агрессору».

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