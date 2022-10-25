Таллин, 25 октября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Эстония заняла 17-е место среди 27 стран-членов Европейского союза в Европейском индексе гендерного равенства (Gender Equality Index 2022). Рейтинг составлен Европейским институтом гендерного равноправия (EIGE).

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Согласно его материалам, соседние с Эстонией Финляндия и Латвия расположились на 4-м и 16-м местах соответственно. Финляндия показала результат выше среднего по Европейском союзу, ее обошли лишь Швеция, Дания и Нидерланды.

Индекс гендерного равенства в ЕС вырос только благодаря тому, что несколько стран ввели обязательные женские квоты в органах власти и правлениях компаний. В то же время пандемия COVID-19 негативно сказалась на борьбе за равноправие мужчин и женщин в Евросоюзе.

По стобалльной шкале индекс, составленный этим агентством ЕС, в среднем по Европе составил 68,6 балла, что на 0,6 больше, чем годом ранее. Однако впервые за 12 лет его показатели сократились в разделах «работа», «образование» и «здоровье».

При этом страны Евросоюза сильно отличаются друг от друга по уровню гендерного равенства. Так, наибольший показатель индекса зафиксирован в Швеции (83,9), Дании (77,8) и Нидерландах (77,3), а наименьший — в Румынии (54,2), Венгрии (53,7) и Греции (53,4).

У Эстонии — 61,0 балл, У Латвии — 61,4 балл.