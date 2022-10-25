25 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 15:23 — REGNUM Пользователи соцсетей Грузии довольно неоднозначно отреагировали на заявление Зеленского о том, что киевский режим «ломает т. н. вторую армию мира и теперь Россия будет только просительницей». Большинство комментаторов резко, порой нецензурно, высмеяло Зеленского, и лишь несколько грузинских пользователей выступили в его защиту.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Думаю, он [Зеленский] очень зазнался», — написала М. А.

«Это клоун-идиот Зеленский, Саакашвили-2, заставляет сражаться натасканных НАТО собак, выполняет задание биться до последнего хохла, и за это ему заплатили миллиарды. Разрушил все территории [б. УССР], страны не осталось. С русскими сражаются эти бандеровцы-нацисты, которые во время Второй мировой войны были на стороне Гитлера и бегали со свастиками, истребляли свой народ. Этот клоун думает, что он на сцене. Спросится с клоуна», — отреагировал М. К.

«Что говоришь? Побеждаете? И что тут сказать?!» — усмехнулся О. Ч.

«Это примерно такой же вариант, как-то, что Саакашвили победил в 2008 году», — заметил Г. К.

«Паяц», — коротко высказался М. З.

«А чем ты блатуешь? И что блатуешь [нецензурно]? Своим паясничаньем отдал красивую [территорию б. УССР] на уничтожение дракону», — возмутился Н. К.

«Смотри, какая сила у кокаина. Этот несчастный совсем о…» — констатировал М. С.

«На зомби и секту рассчитано твое бахвальство, ты, гнида. И где ты спрячешь тех 400 тысяч погибших? Очень скоро твой коварный план будет расшифрован… [нецензурно]», — добавил свою долю возмущения М. Г.

«А сколько людей и невинных детей сломал ты, негодный?! Твои грехи не дадут тебе покоя, как и Мише [Саакашвили]», — высказалась Л. Г.

«Да он, как Миша, концерт проведет на Крещатике», — усмехнулся Б. М.

«Вот так ты, негодяй, подстрекаешь Россию. И когда спросится с тебя за все грехи, клоун ты такой», — написала М. Х.

Министр обороны Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин Kremlin.ru

«Видно, кто из вас попрошайничает! Помогите, помогите. Страны у тебя не осталось, а ты еще болтаешь», — заметил Д. Д.

В потоке возмущений словами Зеленского нашлись и оправдывающие и поддерживающие его комментарии.

«Слава героям», — написал М. Б.

«Вы, те, кто ругает Зеленского, скажите, Зеленский напал на Россию? Зеленский отбирает территории? Зеленский бомбил города, убивал детей? Эти русские нарративы оставьте при себе. Мы допустили, и она [Россия] отобрала у нас вначале Абхазию, а потом Самачабло. А теперь ответьте, почему отобрала? Если на Америку сваливаете, что, Америка забрала Абхазию? Она вообще не была на Кавказе. Так что эта Россия — империалист», — отпарировала критикам Зеленского К. К.

Но отдельные реплики «защитников» затмила критика остальных пользователей.

«Этот придурок не понимает, что Россия ведет войну так, как ее устраивает. Если захватит всю [территорию б. УССР], на что она ей нужна?! Так не лучше?! К тому же зима идет, и будет тема для торгов… А что, займет всю [территорию б. УССР], а потом сама будет отстраивать?!» — пояснил «тактику» России Л. Д.