Москва, , 13:56 — REGNUM Вопросы, связанные с поставками газа из России в Турцию, находятся на повестке дня. Детали прорабатываются на высшем и рабочем уровне. Об этом сегодня, 25 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Газовая конфорка Moldovanews.md

Он пояснил, что Турция уже начала свою часть работы по договоренности с Россией о газовом хабе.

«Важная часть проекта связана с вопросами сбыта газа. По мере того, как эта часть будет проясняться, будут становиться понятными очертания этого хаба», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, представители России и Турции достигли принципиального соглашения о проекту создания газового хаба.

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