Москва, 25 октября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Вопросы, связанные с поставками газа из России в Турцию, находятся на повестке дня. Детали прорабатываются на высшем и рабочем уровне. Об этом сегодня, 25 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Moldovanews.md Газовая конфорка

Он пояснил, что Турция уже начала свою часть работы по договоренности с Россией о газовом хабе.

«Важная часть проекта связана с вопросами сбыта газа. По мере того, как эта часть будет проясняться, будут становиться понятными очертания этого хаба», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, представители России и Турции достигли принципиального соглашения о проекту создания газового хаба.

Читайте подробнее: Россия и Турция договорились о создании газового хаба