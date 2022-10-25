Песков: детали создания газового хаба с Турцией прорабатываются
Москва, 25 октября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Вопросы, связанные с поставками газа из России в Турцию, находятся на повестке дня. Детали прорабатываются на высшем и рабочем уровне. Об этом сегодня, 25 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Moldovanews.md
Газовая конфорка
Он пояснил, что Турция уже начала свою часть работы по договоренности с Россией о газовом хабе.
«Важная часть проекта связана с вопросами сбыта газа. По мере того, как эта часть будет проясняться, будут становиться понятными очертания этого хаба», — уточнил Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, представители России и Турции достигли принципиального соглашения о проекту создания газового хаба.
Читайте подробнее: Россия и Турция договорились о создании газового хаба