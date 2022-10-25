Анадырь, , 15:01 — REGNUM На прибрежных участках Берингова моря и Анадырского залива с 25 октября закрывается навигация для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба ГИМС ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу.

Иркутская область. Инспекторы по маломерным судам и внештатные инспекторы МЧС РФ

Отмечается, что после закрытия навигации выход на водные объекты маломерных судов запрещен. В случае выхода маломерных судов, зарегистрированных в ГИМС, на водные объекты с момента закрытия навигации судоводители будут нести административную ответственность.

Кроме того, инспекторы ГИМС подчёркивают необходимость проведения тщательного обслуживания маломерных судов после закрытия навигации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае с 23 по 30 октября завершится речная навигация.

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