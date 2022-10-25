Ярославль, 25 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Директор департамента региональной безопасности правительства Ярославской области Михаил Соловьёв покидает свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили источники, близкие к органам власти.

yarregion.ru Михаил Соловьев

Сейчас Соловьёв находится на больничном, из которого уже не вернётся. Причины отставки не называются. По некоторым данным, на решение могла повлиять начавшаяся в правительстве области оптимизация.