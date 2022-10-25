Абакан, 25 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Хакасии представлен проект республиканского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

R-19.ru Здание правительства Хакасии

Согласно документу, доходы в следующем году планируются в объёме 43,2 млрд рублей, расходы — 46,5 млрд. Дефицит составит около 3,3 млрд рублей. 51% доходов составят налоги на прибыль организаций, 20% — НДФЛ, более 11% - акцизы.

«Общая сумма налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета на 2023 год предусмотрена в объеме 38 млрд 571 млн рублей — это на 34% или 9 млрд 715 млн рублей больше, чем планировалось», — добавили в правительстве.

Две трети расходной части бюджета составят расходы на социальную сферу — 31,2 млрд рублей.