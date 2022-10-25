Москва, 25 октября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Отрицание планов киевского режима создать «грязную бомбу» является непозволительным на фоне возможной угрозы. Об этом 25 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Этот подход далекий от серьёзности. Этот подход, который, я бы сказал, непозволителен на фоне серьёзности той опасности, о которой мы говорим», — сказал Песков.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США отвергают якобы ложные предупреждения России о возможности применения Киевом «грязной бомбы».

С аналогичными заявлениями выступили главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как заявили 24 октября в Минобороны РФ, киевский режим готовит провокацию на своей территории, связанную с подрывом «грязной бомбы». По планам Киева, это позволит обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения и запустить антироссийскую кампанию в мире.

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