Москва, , 13:54 — REGNUM Позиция властей США по поводу планов преступного режима Киева по подрыву «грязной бомбы» является непозволительной на фоне серьезности такой опасности. Об этом 25 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это подход, далекий от серьёзности, это подход, который, я бы сказал, непозволителен на фоне серьёзности той опасности, о которой мы говорим», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля указал, что такой несерьёзный поход в таком опасном вопросе нужно оставить американской стороны.

«Еще раз акцентируем большую опасность, которая кроется в реализации тех самых планов, которые зафиксированы у [Киева]», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент кадровых решений по поводу бывшего гендиректора государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, которые ранее побывал в зоне спецоперации ВС РФ, не принималось.