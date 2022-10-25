Москва, 25 октября 2022, 13:51 — REGNUM Россия готова разговаривать и с Соединенными Штатами, и с другими странами, и с папой Римским, чтобы найти развязки ситуации на территории б. УССР, заявил 25 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он добавил, что Москва готова «это все обсуждать и с американцами, и с французами, и с понтификом».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу Римского Франциска позвонить президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования кризиса на территории б. УССР.
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