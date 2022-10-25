Москва, 25 октября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Россия готова разговаривать и с Соединенными Штатами, и с другими странами, и с папой Римским, чтобы найти развязки ситуации на территории б. УССР, заявил 25 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Если это все в русле действительно усилий в плане поиска возможных развязок, то это можно оценить положительно. Но с другой стороны, в этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая отныне запрещает какие-либо переговоры с российской стороной», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что Москва готова «это все обсуждать и с американцами, и с французами, и с понтификом».

«Еще раз повторяю, Россия открыта для всех контактов. Но мы должны исходить из того, что [Киев] кодифицировал непродолжение переговоров», — заключил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу Римского Франциска позвонить президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования кризиса на территории б. УССР.

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