Пермь, 25 октября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Перми с 1 ноября начнут работать плоскостные парковки, сообщили в пресс-службе администрации горда.

Иван Шилов ИА REGNUM Платная парковка

Такие парковки появятся на пересечении улиц Ленина и Попова, возле здания по улице Пермской, 7 (трамвайное кольцо «Разгуляй») и вдоль домов по улице Революции, 22 и 24. Площадки оборудуют системами фотовидеофиксации и видеонаблюдения, дорожными знаками и информационными щитами.

Стоимость парковки составит 20 рублей в час. При этом водители смогут оплачивать не более шести часов — при условии непрерывного размещения автомобиля в течение дня. Платные плоскостные парковки будут работать только в будние дни — с утра и до вечера.