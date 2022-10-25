Кормиловский район, Омская область, 25 октября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Омской области рассматривает уголовное дело против жителя Кормиловского района, которого обвиняют в убийстве 4-летней дочери. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Prokuror-kaluga.ru В суде

По данным следствия, 31 января 2022 года подсудимый распивал спиртное с сожительницей, после чего они легли спать. Через некоторое время мужчину разбудил шум от телевизора, который смотрела его дочь.

«Разозлившись на ребёнка, обвиняемый нанес ей несколько ударов рукой по голове, а затем стал душить, выкрикивая в адрес потерпевшей слова угрозы убийством», — рассказали в надзорном ведомстве.

Проснувшись от криков, мать девочки оттолкнула мужчину от дочери, однако было уже поздно. Ребёнок не подавал признаков жизни. В ходе следствия фигурант признал свою вину, однако в суде заявил, что оговорил себя, отказавшись от признаний.

Прокурор требует приговорить мужчину к 19 годам лишения свободы. Оглашение приговора планируется на 26 октября.