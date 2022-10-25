Саратов, 25 октября 2022, 13:56 — REGNUM В Саратовской области задержаны участники группировки, которых подозревают в хищении денежных средств пенсионеров под предлогом ремонта окон. Об этом 25 октября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Окно
Окно
МВД

Злоумышленники действовали от имени организации, оказывающей услуги по замене и регулировке механизмов пластиковых оконных конструкций, а также проверке электропроводки. Приезжая к клиентам-пенсионерам, мошенники уверяли о якобы имеющихся дефектах. В некоторых случаях они умышленно выводили из строя запирающие устройства и другие детали. Затем пенсионеров убеждали в необходимом ремонте, а в случае отказа от их услуг настаивали на возможном разрушении пластиковых конструкций.

Таким образом, обманутые жильцы оплачивали услуги злоумышленников по завышенным тарифам (50-180 тыс. рублей).

Устранять неисправности приходили нанятые частные умельцы, либо штатные монтажники.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали семерых подозреваемых, жителей города Саратова. Источники их клиентской базы устанавливаются», — добавила официальный представитель МВД России.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В полицию с заявлениями обратились несколько пострадавших.

Пятеро подозреваемых находятся под домашним арестом, двое — под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, В Челябинске 87-летняя женщина смогла вернуть деньги за навязанные ей услуги по установке и ремонту пластистикового окна.

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