Саратов, 25 октября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Саратовской области задержаны участники группировки, которых подозревают в хищении денежных средств пенсионеров под предлогом ремонта окон. Об этом 25 октября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД Окно

Злоумышленники действовали от имени организации, оказывающей услуги по замене и регулировке механизмов пластиковых оконных конструкций, а также проверке электропроводки. Приезжая к клиентам-пенсионерам, мошенники уверяли о якобы имеющихся дефектах. В некоторых случаях они умышленно выводили из строя запирающие устройства и другие детали. Затем пенсионеров убеждали в необходимом ремонте, а в случае отказа от их услуг настаивали на возможном разрушении пластиковых конструкций.

Таким образом, обманутые жильцы оплачивали услуги злоумышленников по завышенным тарифам (50-180 тыс. рублей).

Устранять неисправности приходили нанятые частные умельцы, либо штатные монтажники.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали семерых подозреваемых, жителей города Саратова. Источники их клиентской базы устанавливаются», — добавила официальный представитель МВД России.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В полицию с заявлениями обратились несколько пострадавших.

Пятеро подозреваемых находятся под домашним арестом, двое — под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, В Челябинске 87-летняя женщина смогла вернуть деньги за навязанные ей услуги по установке и ремонту пластистикового окна.

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