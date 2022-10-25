Владивосток, 25 октября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Аграрии Приморья готовятся к уборке кукурузы. Одна из основных экспортных культур высушивается в полях под осенними заморозками, сообщили в пресс-службе правительства края.

Библиотека ВДНХ Уборка кукурузы кукурузным комбайном, 1952 год

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Уже с полей убрано около 440 га — всего 1% от запланированных площадей.

Пол словам специалистов, из-за прошедших тайфунов влажность зерна — в среднем 19-20%, поэтому кукурузу сначала необходимо высушить. Но не у всех есть сушильные комплексы, поэтому крестьяне ожидают, что початки сбросят влагу под осенними заморозками.

В этом году планируется собрать более 1 млн тонн сои, кукурузы и зерновых культур, обеспечив продовольственную безопасность региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области практически завершены уборочные работы основных сельскохозяйственных культур. К уборке остались культуры поздних сроков созревания, в том числе, гречиха (630 га), соя (905 га), кукуруза на зерно (2 тыс. га).