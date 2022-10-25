Новокузнецк, Кемеровская область, 25 октября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. России в отношении Турции придётся пойти на те или иные уступки ради взаимной выгоды. Такое мнение ИА REGNUM высказала политолог из Новокузнецка Андрей Полухин.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Что нужно понимать по Турции? Дотировать благополучие Европы своими дешёвыми ресурсами мы прекратили, но это не значит, что мы не должны поддерживать кого-либо ещё в этом плане, если нам нужен долгосрочный партнёр и союзник, — отметил Полухин. — У Турции нет всеобъемлющих ресурсов, энергетической независимости. В 1980–1990-е она развивалась за счёт международных займов, внутренней инфляционной конъюнктуры, экспортоориентированной экономики. А в 2000 и 2010-е зеленые нефтедоллары богатых арабских государств привели Турцию к процветанию. ВВП её вырос в разы. Турки даже обленились обслуживать иностранных туристов на своих курортах. США ежегодно Турции, как и Израилю, Египту выделяли безвозмездно многомиллиардные субсидии. Это плата за союзничество. Турецкая экономика реально без таких вспоможений не потянет и не тянет уже сейчас. Энергоресурсы дорогие и покупать их сложно. Поэтому России в отношении Турции придётся пойти на те или иные уступки ради взаимной выгоды. При этом власти Турции должны хорошо понимать, за чей счёт банкет и осознавать, что будет, если он закончится».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по данным британской газеты Financial Times, Турция добивается скидки на российский газ.