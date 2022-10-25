Ярославль, , 13:57 — REGNUM Депутаты Ярославской областной думы только со второго раза поддержали законопроект о концессии с объектами теплоснабжения в Ростове на заседании 25 октября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Трубы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти планируют отдать котельные и сети в Ростове компании «ЯрТеплоЭнерго», которая должна модернизировать 5 котельных и построить 2 новых с участием средств Фонда реформирования ЖКХ.

Однако депутатов возмутило, что документы по концессии они увидели лишь за день до заседания и не смогли изучить их.

«Я хочу сказать, вы прекращайте об депутатов вытирать ноги. Вы заканчивайте уже. За нами стоит избиратель. Так нельзя! Вы позавчера вносите это в думу, вчера на комитет. Сегодня люди, которые не члены комитета, сидят, смотрят на множество страниц этого соглашения, и вы хотите, чтобы мы его приняли? Я считаю, что мы не должны это принимать. Это просто хамство и неуважение к нам. Даже сейчас, когда вам задают вопрос, а мы-то зачем вам? Заместитель председателя вам задаёт вопрос. А вы говорите — ну, так вот просто процедурой предусмотрено. То есть не то, что вы депутаты, молодцы, вы должны сегодня проработать, вы говорите — ну, так, процедурой предусмотрено, я просто зашёл к вам сюда, чтобы подписать поставить. Ну так нельзя», — сказал депутат Ярославской областной думы Андрей Потапов.

Депутаты привели пример Рыбинска, где в концессию было отдано местное предприятие «Теплоэнерго». По словам рыбинских депутатов, после прихода концессионера участились аварии на сетях, из-за чего жители периодически остаются без тепла и горячей воды. Смутило их и то, что компания-концессионер была создана год назад и имеет уставной капитал 10 тысяч рублей. Представитель концессионера уверял, что головная фирма имеет обороты в миллиарды рублей и успешно работает с крупными заказчиками. Но и это не убедило депутатов. За концессию вступился зампред думы Николай Александрычев. Он сказал, что концессия нужна, чтобы уйти от теплоснабжения котельной завода РОМЗ.

«Я совершенно не сомневаюсь, что при сегодняшней реализации проекта в Ростове отрицательный опыт Рыбинска будет учтён. А знают ли наши уважаемые оппоненты, а вообще где находится Ростовский оптико-механический завод? Может быть кто-то и знает. Так я вам скажу, кто не знает. Это не Ростов — это в нескольких километрах от Ростова и сети идут через железную дорогу. Которым 50 лет. Я это тоже знаю прекрасно, так как моторный завод в своё время работал с оптико-механическим заводом. Очень часто бывал. Гнилых труб полно там. Нам сегодня говорят: мы построим котельную в другом месте и эти несколько километров просто отрежем. А выгодоприобретатели — это жители Ростовского района и города Ростова. Вот о них и думать надо сегодня нам. Нам сегодня дают хорошие, серьёзные деньги. В очередь стоит вся Россия, чтобы получить такие концессии на ЖКХ», — сказал Александрычев.

Николай Александрычев использовал самый последний аргумент — решение фракции «Единая Россия», которая имеет большинство в думе. Но и это не помогло. При голосовании проект не набрал нужного числа голосов.

Пришлось проводить повторное голосование, которое оказалось успешным. Депутаты поддержали концессию, но и после этого долго не могли успокоиться.

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