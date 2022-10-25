Ярославские депутаты чуть было не заблокировали концессию по ЖКХ в Ростове
Ярославль, 25 октября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы только со второго раза поддержали законопроект о концессии с объектами теплоснабжения в Ростове на заседании 25 октября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти планируют отдать котельные и сети в Ростове компании «ЯрТеплоЭнерго», которая должна модернизировать 5 котельных и построить 2 новых с участием средств Фонда реформирования ЖКХ.
Однако депутатов возмутило, что документы по концессии они увидели лишь за день до заседания и не смогли изучить их.
Депутаты привели пример Рыбинска, где в концессию было отдано местное предприятие «Теплоэнерго». По словам рыбинских депутатов, после прихода концессионера участились аварии на сетях, из-за чего жители периодически остаются без тепла и горячей воды. Смутило их и то, что компания-концессионер была создана год назад и имеет уставной капитал 10 тысяч рублей. Представитель концессионера уверял, что головная фирма имеет обороты в миллиарды рублей и успешно работает с крупными заказчиками. Но и это не убедило депутатов. За концессию вступился зампред думы Николай Александрычев. Он сказал, что концессия нужна, чтобы уйти от теплоснабжения котельной завода РОМЗ.
Николай Александрычев использовал самый последний аргумент — решение фракции «Единая Россия», которая имеет большинство в думе. Но и это не помогло. При голосовании проект не набрал нужного числа голосов.
Пришлось проводить повторное голосование, которое оказалось успешным. Депутаты поддержали концессию, но и после этого долго не могли успокоиться.