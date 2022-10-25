Кишинёв, , 13:45 — REGNUM Экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон призывает сносить власть, так как находится в сложном положении. С таким заявлением выступил на телеканале TV8 исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Надо понимать ситуацию, обстоятельства, в которых он находится. Когда его абсолютно грубо и незаконно уголовно преследуют, когда не уважают ни статус экс-президента, ни закон, когда преследуют его семью», — сказал Батрынча.

Лидер партии отметил, что Додон вправе ожидает от однопартийцев более активных действий, но у партии свои планы. Батрынча заявил, что социалисты будут протестовать, особенно, если власти продолжат «проявлять близорукость».

Напомним, Додон передал руководство ПСРМ исполнительному комитету в декабре 2021 года. В настоящее время он находится под домашним арестом, и ему запрещено общаться с однопартийцами. В беседе с журналистами экс-президент неоднократно заявлял, что всем оппозиционным силам нужно объединяться для сноса власти, в том числе он призвал поддержать протесты партии «Шор». ПСРМ не присоединилась к протестам.

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