Москва, 25 октября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Идея одного из польских политиков о необходимости построения стены на границе Польши и России рядом с Калининградской областью является глупостью. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«История каждый раз доказывает глупость решений о строительстве стен. Потому что с течением лет или десятилетий все стены падают», — сказал Песков.

При этом, по его словам, Россия не будет препятствовать принятию Польшей соответствующих решений.