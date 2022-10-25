Москва, , 13:44 — REGNUM Россия может положительно оценить призыв президента Франции Эммануэля Макрона к папе Римскому о проведении переговоров с российской стороной, если это будет направлено на поиск возможных развязок нынешней политической ситуации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если это все в русле действительно усилий в плане поиска возможных развязок, то это можно оценить положительно. Но с другой стороны, в этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая отныне запрещает какие-либо переговоры с российской стороной», — сказал Песков.

Он также заявил о готовность обсуждать всё это «и с американцами, и с французами, и с понтификом», поскольку Россия открыта для всех контактов: «Но мы должны исходить из того, что [киевский режим] кодифицировал непродолжение переговоров».